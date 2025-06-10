В Україні нарахували 200-300 сплячих ліцензій на видобування корисних копалин

В Україні залишається від 200 до 300 сплячих спеціальних дозволів на видобуток, переважно у сфері нафти й газу, і Державна служба геології та надр має повну інформацію щодо них. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про всі-всі спецдозволи, за час з 1991 року видано 11 000, десь приблизно 300-200 точно можна вважати "сплячими", і в основному це стосується нафти і газу", - сказала Оринчак.

Вона нагадала, що ще у 2018-2019 роках Держгеонадра публічно підтверджували наявність 70 сплячих спецдозволів у нафтогазовидобутку, зокрема й у компанії "Укргазвидобування". Втім, з того часу ситуація з цими дозволами не змінилася.

Хоча термін "сплячий спецдозвіл" не закріплено в законодавстві, у 2022 році було ухвалено закон №2805, який запроваджує механізм анулювання спецдозволів із мінімальним рівнем видобутку - не більше 1%. Такі дозволи можуть бути передані на електронний аукціон.

"До 2023 року діяла норма: якщо протягом 180 днів ти не стаєш на облік у податкову, а ти вже отримав спецдозвіл на видобування, це означає, що ти стаєш "сплячим", - пояснила Оринчак.

За її словами, наразі Держгеонадра ініціювали перевірку 314 спецдозволів. Вже є підтвердження про відсутність видобутку за 29 дозволами, уточнила Оринчак.