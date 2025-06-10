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АНАЛІТИКА

Франція та Україна обговорили механізми фінансування закупівлі озброєння для Сил оборони

 

Франція на переговорах у Києві вийшла з пропозицією шляхів фінансування закупівлі зброї та техніки для задоволення потреб Сил оборони України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з французькою делегацією на чолі з уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних Сил Франції Жаном-Франсуа Доком.

Своєю чергою Чуркін подякував народу і керівництву Франції за всебічну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Він наголосив, що Україна готова до припинення вогню. Однак те, що Росія нарощує свій військовий потенціал, проводить наступальні дії, свідчить, що ворог має намір продовжувати війну.

«Тому з метою відсічі ворогу ми шукаємо додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво», - зауважив Чуркін.

Як зазначається, під час зустрічі делегації також обговорили можливі механізми фінансування нових проєктів постачання озброєння і військової техніки Україні.
Ключові теги: Франція
 

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