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В Україні на 40% зріс попит на вживані електромобілі. Найбільше купують Tesla
11:52 10.06.2025 |
У травні 2025 року українці зареєстрували понад 4700 вживаних легкових електромобілів, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
Середній вік зареєстрованих авто становив пʼять років.
Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Таких авто зареєстрували 544 одиниці. За нею - Nissan Leaf (515 авто) та Tesla Model 3 (467 авто).
Також до десятки найпопулярніших увійшли:
* Kia Niro EV - 322 авто;
* Hyundai Kona Electric - 265 авто;
* Chevrolet Bolt - 218 авто;
* Volkswagen e-Golf - 211 авто;
* Renault Zoe - 204 авто;
* Tesla Model S - 180 авто;
* Audi E-Tron Sportback - 131 авто.
Загалом з початку 2025 року українці придбали понад 20 600 вживаних електромобілів з-за кордону, що на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.
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