В Україні на 40% зріс попит на вживані електромобілі. Найбільше купують Tesla

У травні 2025 року українці зареєстрували понад 4700 вживаних легкових електромобілів, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Середній вік зареєстрованих авто становив пʼять років.

Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Таких авто зареєстрували 544 одиниці. За нею - Nissan Leaf (515 авто) та Tesla Model 3 (467 авто).

Також до десятки найпопулярніших увійшли:

* Kia Niro EV - 322 авто;

* Hyundai Kona Electric - 265 авто;

* Chevrolet Bolt - 218 авто;

* Volkswagen e-Golf - 211 авто;

* Renault Zoe - 204 авто;

* Tesla Model S - 180 авто;

* Audi E-Tron Sportback - 131 авто.

Загалом з початку 2025 року українці придбали понад 20 600 вживаних електромобілів з-за кордону, що на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.