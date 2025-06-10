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АНАЛІТИКА

В Україні на 40% зріс попит на вживані електромобілі. Найбільше купують Tesla

11:52 10.06.2025 |

Економіка

 

У травні 2025 року українці зареєстрували понад 4700 вживаних легкових електромобілів, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Середній вік зареєстрованих авто становив пʼять років.

Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Таких авто зареєстрували 544 одиниці. За нею - Nissan Leaf (515 авто) та Tesla Model 3 (467 авто).

Також до десятки найпопулярніших увійшли:

* Kia Niro EV - 322 авто;
* Hyundai Kona Electric - 265 авто;
* Chevrolet Bolt - 218 авто;
* Volkswagen e-Golf - 211 авто;
* Renault Zoe - 204 авто;
* Tesla Model S - 180 авто;
* Audi E-Tron Sportback - 131 авто.

Загалом з початку 2025 року українці придбали понад 20 600 вживаних електромобілів з-за кордону, що на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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