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АНАЛІТИКА

АОЗ закликала українських виробників FPV-дронів продавати свою продукцію через маркетплейс DOT-Chain Defence

12:14 09.06.2025 |

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) оголосила про підготовку до запуску маркетплейсу DOT-Chain Defence, який дозволить виробникам кодифікованих FPV-дронів пропонувати свою продукцію безпосередньо військовим.

"Формат маркетплейсу дозволить усім виробникам кодифікованої продукції пропонувати її за допомогою прозорих ринкових інструментів - адже в DOT-Chain Defence саме військові обиратимуть необхідні їм дрони. Окрім того, у системі передбачено функцію попереднього замовлення, завдяки якій компанії чітко розумітимуть обсяг попиту на свою продукцію", - коментує Арсен Жумаділов, Директор АОЗ.

У 2025 році на закупівлю безпілотних апаратів у державному бюджеті передбачено понад 128 млрд грн, частина з яких буде реалізована через DOT-Chain Defence. Контракти укладатимуться на основі замовлень із системи. Ціни на продукцію фіксуватимуться на визначений період, а обсяги замовлень визначатимуть самі військові.

На першому етапі до платформи можуть долучитися лише верифіковані виробники FPV-дронів. Компанії, які ще не пройшли процедуру верифікації, можуть зробити це через сайт АОЗ в розділі "Постачальникам".

Верифіковані компанії отримають запити на комерційні пропозиції разом із додатком, де потрібно окремо зазначити характеристики кожного безпілотного апарата. А саме:

* тип безпілотника, його найменування та фото;
* раму та її розмір;
* електричний двигун, пропелери, батарею;
* приймач управління та частоти камеру;
* відеопередавач та частоти, антена радіопередавача
* висота застосування та радіус дії тощо;

Ці дані стануть частиною опису продукції в DOT-Chain Defence, де військові зможуть вибирати дрони, керуючись їхніми технічними характеристиками.
За матеріалами: mezha.media
 

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