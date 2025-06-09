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Україна завершила скринінг з ЄС за переговорним Кластером 3
11:36 09.06.2025 |
Україна завершила скринінг з Європейським Союзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".
"Делегація України в Брюсселі (Бельгія) завершила двосторонні скринінгові зустрічі з Європейською комісією за Розділом 16 "Оподаткування". Цей розділ є завершальним у межах Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Таким чином, Україна завершила скринінг з Європейським Союзом за чотирма з шести переговорних Кластерів", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єрки з європейської і євроатлантичної інтеграції.
Відзначається, що під час зустрічі українська делегація представила прогрес України за такими напрямками, як пряме оподаткування, адміністративне співробітництво та ІТ-системи, а також антикорупційні заходи.
"Наступний крок: Україна розпочне двосторонні зустрічі з Єврокомісією за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання". Зустрічі відбудуться у червні-липні 2025 року", - додали в Офісі.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".
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