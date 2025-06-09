Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України

 

Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що Канада продовжить дію Наказу про звільнення від мита українських товарів до 9 червня 2026 року, повідомили на сайті канадського уряду

"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії. Конфлікт, ініційований Росією за підтримки Білорусі, продовжує серйозно впливати на економіку України, в тому числі на її здатність експортувати товари на світові ринки", - сказано в прес-релізі мінфіну Канади. В документі нагадують, що минулого місяця в Банффі, провінція Альберта, міністри фінансів та голови центральних банків G7 одностайно підтвердили свою непохитну підтримку України.

"Канада продовжує підтримувати економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів до Канади", - сказано в повідомленні.

З моменту видання 9 червня 2022 року Наказу про звільнення від мита товарів з України Канада імпортувала цих товарів на суму понад 35 мільйонів доларів, при цьому було списано 8,5 мільйона доларів митних платежів. Очікується, що з 10 червня 2025 року по 9 червня 2026 року буде відшкодовано близько $1,2 млн митних платежів.

Наказ про звільнення від мит на українські товари набув чинності 9 червня 2022 року на початковий період в один рік, після чого його дія продовжувалася щороку. Розпорядження тимчасово скасовує митні збори, що застосовуються до імпорту українських товарів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,05 0,11 41,6341  0,04 0,09
EUR 47,0118  0,07 0,16 47,6806  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес