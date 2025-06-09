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Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України
07:56 09.06.2025 |
Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що Канада продовжить дію Наказу про звільнення від мита українських товарів до 9 червня 2026 року, повідомили на сайті канадського уряду
"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії. Конфлікт, ініційований Росією за підтримки Білорусі, продовжує серйозно впливати на економіку України, в тому числі на її здатність експортувати товари на світові ринки", - сказано в прес-релізі мінфіну Канади. В документі нагадують, що минулого місяця в Банффі, провінція Альберта, міністри фінансів та голови центральних банків G7 одностайно підтвердили свою непохитну підтримку України.
"Канада продовжує підтримувати економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів до Канади", - сказано в повідомленні.
З моменту видання 9 червня 2022 року Наказу про звільнення від мита товарів з України Канада імпортувала цих товарів на суму понад 35 мільйонів доларів, при цьому було списано 8,5 мільйона доларів митних платежів. Очікується, що з 10 червня 2025 року по 9 червня 2026 року буде відшкодовано близько $1,2 млн митних платежів.
Наказ про звільнення від мит на українські товари набув чинності 9 червня 2022 року на початковий період в один рік, після чого його дія продовжувалася щороку. Розпорядження тимчасово скасовує митні збори, що застосовуються до імпорту українських товарів.
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