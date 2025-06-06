Свириденко про квоти ЄС: Торгівля лишиться вільною, наслідки відчуються на 17 товарах

З 6 червня перестає діяти лише додаткова лібералізація з боку ЄС у вигляді автономних торгових заходів, але режим вільної торгівлі між Україною та блоком зберігається. Про це заявила перша віцепремʼєрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, перехід до режиму торгівлі з ЄС 2021 року означає, що вся торгівля і далі лишається вільною, за винятком 40 категорій аграрної продукції, на які діють тарифні квоти.

Свириденко наголосила, що досвід торгівлі без обмежень показав, що в 17 з 40 тарифних квот обсяги торгівлі більші, ніж тарифна квота рівня 2021 року.

"Тому для 23 товарів відновлення квот не стане обмеженням - наприклад, часник, якого за квоти у 500 тонн ми експортували в обсязі 235 тонн минулого року", - додала міністерка.

Водночас навіть у випадку з тими товарами, обсяги торгівлі якими більші, ніж квоти, повернення до режиму торгівлі з ЄС 2021 року лише частково вплине на експорт.

Зокрема, експорт кукурудзи в ЄС і до 2022 року сягав рекордних 14 млн тонн за формальної квоти в 650 000 тонн. Це пов'язано з тим, що ЄС не застосовує мита на імпорт кукурудзи взагалі (крім російської продукції).

Також існують товари, для яких відновлення тарифних квот буде зменшенням експорту, і найбільш показовим є експорт цукру, квота на який становить 20 000 тонн за експорту минулого року 311 000 тонн.

"Фактичних змін не помітять навіть експортери чутливої продукції, адже ЄС "обнулив" підрахунок обсягів для квотованих товарів і почав відлік наново", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що відсутність поступок з боку ЄС щодо перегляду квот зачіпає торгівлю обсягом у $3,5 млрд і може зменшити виторг на $800 млн, але це найгірший і "чорний" сценарій.

Свириденко наголосила, що зараз тривають активні переговори з ЄС щодо переходу від автономних торгових заходів до оновленої і більш лібералізованої угоди про вільну торгівлю.