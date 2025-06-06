У січні-травні уряд виділив громадам понад ₴74 мільярди дотацій та субвенцій

Упродовж січня-травня 2025 року уряд виділив понад ₴74 мільярди у вигляді дотацій та субвенцій українським громадам.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В січні-травні 2025 року спрямували на місця понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій. Це кошти на виконання громадами їх базових функцій і для забезпечення громадян гідними умовами життя", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що надходження до місцевих бюджетів порівняно з минулим роком зросли. Зокрема, по ПДФО - на 20%, по єдиному податку - на 13%, по оплаті за землю - на 14%, по акцизному податку - на 38%.

За його словами, залишки на рахунках громад становлять майже 160 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів розподілив 272,5 млн грн субвенції для бюджетів 21 області та міста Києва для розбудови укриттів у школах.