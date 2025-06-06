Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Товарообіг України за пʼять місяців становив $48,2 мільярда - Держмитслужба
13:47 06.06.2025 |
Товарообіг України за січень - травень 2025 року становить 48,2 млрд дол. США.
Про це у Телеграмі повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.
Зазначається, що за перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на 31,3 млрд дол. США, а експортувала - на 16,9 млрд дол. США.
При цьому оподаткований імпорт склав 23,8 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Зауважується, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні - травні 2025 року становило 0,51 дол./кг.
Найбільше імпортували товарів до України: Китай - на 6,5 млрд дол., Польща - на 2,9 млрд дол. і Німеччина - на 2,6 млрд дол.
У загальних обсягах ввезених у січні - травні 2025 року товарів 68% склали машини, устаткування та транспорт (ввезено на 11,9 млрд дол., при митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що становить 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості (на 5,2 млрд дол., сплачено 41 млрд грн - 15%), паливно-енергетичні матеріали (на 4 млрд дол., сплачено 72,6 млрд грн - 27%).
Експортували з України найбільше до Польщі - на 2 млрд дол., Туреччини - на 1,4 млрд дол., Італії - на 1 млрд дол.
До трійки найбільш експортованих з України увійшли продовольчі товари (на 9,7 млрд дол.), метали та вироби з них (на 1,9 млрд дол.), машини, устаткування та транспорт (на 1,5 млрд дол.).
За 5 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У січні-травні уряд виділив громадам понад ₴74 мільярди дотацій та субвенцій
|Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем'єр
|Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% - до $44,5 млрд
|Нафта стабілізувалася, Brent торгується на рівні $65,32 за барель
|«Будуть десь посередині». ЄС готовий підвищити агроквоти для України
|Товарообіг України за пʼять місяців становив $48,2 мільярда - Держмитслужба
|Україна за 2 міс. має домовиться про збільшення квот, інакше у серпні-вересні агроекспорт в ЄС зупиниться - Висоцький
Бізнес
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens