Товарообіг України за пʼять місяців становив $48,2 мільярда - Держмитслужба

Товарообіг України за січень - травень 2025 року становить 48,2 млрд дол. США.

Про це у Телеграмі повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за перші п'ять місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на 31,3 млрд дол. США, а експортувала - на 16,9 млрд дол. США.

При цьому оподаткований імпорт склав 23,8 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Зауважується, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні - травні 2025 року становило 0,51 дол./кг.

Найбільше імпортували товарів до України: Китай - на 6,5 млрд дол., Польща - на 2,9 млрд дол. і Німеччина - на 2,6 млрд дол.

У загальних обсягах ввезених у січні - травні 2025 року товарів 68% склали машини, устаткування та транспорт (ввезено на 11,9 млрд дол., при митному оформленні цих товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що становить 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості (на 5,2 млрд дол., сплачено 41 млрд грн - 15%), паливно-енергетичні матеріали (на 4 млрд дол., сплачено 72,6 млрд грн - 27%).

Експортували з України найбільше до Польщі - на 2 млрд дол., Туреччини - на 1,4 млрд дол., Італії - на 1 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих з України увійшли продовольчі товари (на 9,7 млрд дол.), метали та вироби з них (на 1,9 млрд дол.), машини, устаткування та транспорт (на 1,5 млрд дол.).

За 5 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.