Мінфін у травні перерахував майже ₴20 мільярдів трансфертів місцевим бюджетам

Міністерство фінансів у травні 2025 року забезпечило перерахування 19,7 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у травні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 91,6% від передбачених розписом асигнувань.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 3,0 млрд грн або 82,8%.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн. Це на 39 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.

Кошти розраховані на забезпечення першочергових потреб органів місцевого самоврядування.