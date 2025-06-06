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Мінфін у травні перерахував майже ₴20 мільярдів трансфертів місцевим бюджетам
12:22 06.06.2025 |
Міністерство фінансів у травні 2025 року забезпечило перерахування 19,7 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що у травні перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам становить 91,6% від передбачених розписом асигнувань.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань, а додаткові дотації - 3,0 млрд грн або 82,8%.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 червня 2025 року становлять 159,6 млрд грн. Це на 39 млрд грн більше, ніж було на початок 2025 року.
Кошти розраховані на забезпечення першочергових потреб органів місцевого самоврядування.
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