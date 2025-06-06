Україна та Норвегія продовжили «транспортний безвіз» до кінця 2025 року - Мінрозвитку

Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) та Міністерство транспорту Норвегії домовилися про продовження лібералізації вантажних перевезень до кінця 2025 року з можливістю автоматичного продовження.

"Транспортний безвіз" - це про посилення економічних зв'язків, економію ресурсів та ефективність бізнесу. Вдячний нашим партнерам з уряду Норвегії за підтримку цього рішення. Працюємо, щоб наступного року лише розширювати такі можливості", - цитується у пресрелізі віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що лібералізацію перевезень з Норвегією продовжено вже вдруге. Уперше таку домовленість між державами було досягнуто у серпні 2023 року. Загалом на сьогодні "транспортний безвіз" доступний з 35 країнами включно з ЄС.

Мінрозвитку нагадує, що водії повинні мати на борту сертифікат підтвердження класу екологічності транспортного засобу, аби скористатись умовам лібералізації перевезень.

Як повідомлялося, у квітні "транспортний безвіз" між Україною та ЄС було продовжено до кінця 2025 року.