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Україна та Норвегія продовжили «транспортний безвіз» до кінця 2025 року - Мінрозвитку
12:18 06.06.2025 |
Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) та Міністерство транспорту Норвегії домовилися про продовження лібералізації вантажних перевезень до кінця 2025 року з можливістю автоматичного продовження.
"Транспортний безвіз" - це про посилення економічних зв'язків, економію ресурсів та ефективність бізнесу. Вдячний нашим партнерам з уряду Норвегії за підтримку цього рішення. Працюємо, щоб наступного року лише розширювати такі можливості", - цитується у пресрелізі віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
Зазначається, що лібералізацію перевезень з Норвегією продовжено вже вдруге. Уперше таку домовленість між державами було досягнуто у серпні 2023 року. Загалом на сьогодні "транспортний безвіз" доступний з 35 країнами включно з ЄС.
Мінрозвитку нагадує, що водії повинні мати на борту сертифікат підтвердження класу екологічності транспортного засобу, аби скористатись умовам лібералізації перевезень.
Як повідомлялося, у квітні "транспортний безвіз" між Україною та ЄС було продовжено до кінця 2025 року.
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