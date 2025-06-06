Ердоган обговорив із Пашиняном нормалізацію двосторонніх відносин між Туреччиною та Вірменією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели телефонну розмову, в ході якої обговорювалися регіональні та глобальні питання, нормалізацію відносин між країнами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"У ході розмови обговорювалися контакти між Туреччиною та Вірменією, регіональні та глобальні питання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Реджеп Тайїп Ердоган висловив задоволення контактами між Туреччиною та Вірменією, звернувши увагу на важливість всебічної нормалізації в регіоні та мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією.