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Від Міноборони і ЗСУ не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій - Шмигаль

12:06 06.06.2025 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що від Міністерства оборони і Збройних сил України (ЗСУ) не надходили запити щодо збільшення фінансування на будівництво фортифікацій.

"Цього року на вимогу уряду Міністерством оборони була розроблена програма фінансування Міноборони фортифікаційних споруд і інженерних загороджень. На сьогоднішній день ця програма реалізовується... Всі необхідні кошти і урядом і парламентом виділені і проголосовані. На сьогоднішній день звернень від Міністерства оборони чи Збройних сил щодо збільшення необхідної суми не було. Якщо поступлять - ми, звісно, будемо разом з вами приймати рішення", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Він зазначив, що в минулому році було виділено понад 39 млрд грн на будівництво трьох ліній фортифікацій, включно з фортифікаціями кругової оборони міст і містечок в прифронтових регіонах, і всі заплановані і профінансовані проекти були завершені.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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