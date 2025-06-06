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Ринок праці змінюється: зарплати ростуть повільно, бізнес заманює житлом і гнучким графіком
11:54 06.06.2025 |
У травні 2025 року на ринку праці зросла як кількість нових вакансій, так і резюме, повідомляє Національний банк України у червневому Макроекономічному та монетарному огляді.
За оцінками НБУ:
* кількість вакансій збільшилася на 7% у річному вимірі;
* кількість резюме - на 36% р/р.
Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них зберігається високим.
"Випереджальне зростання резюме дещо пом'якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", - зазначають в НБУ.
Водночас зберігається значна невідповідність між професіями, що ускладнює ефективне закриття вакансій.
Зарплати зростають, але не так швидко через інфляцію.
"Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат", - повідомляє НБУ.
Очікування працівників щодо оплати праці, за даними сайтів пошуку роботи та дослідження ДСЗ, наразі відповідають пропозиціям роботодавців.
"Це обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому", - підкреслює Нацбанк.
На тлі цього зростає роль нецінових методів залучення персоналу - компанії частіше пропонують житло, гнучкий графік, віддалену роботу тощо.
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