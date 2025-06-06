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«Торговий безвіз» з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти
10:50 06.06.2025 |
Європейський Союз з 6 червня повернувся до умов Поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) в торгівлі з Україною. Це означає завершення безмитного режиму та повернення квот на 30 товарних груп з України, повідомляється на сайті EUR-Lex.
Тарифні квоти для українських товарів діятимуть з 6 червня до 31 грудня 2025 року, вони встановлені в розмірі 7/12 від річних квот, оскільки до кінця року залишилося сім місяців.
На пшеницю та продукти з неї встановлена квота 583 333 тонн, на ячмінь - 204 167 тонн, на кукурудзу - 379 167 тонн, на яловичину - 7000 тонн, свинину - 11 667 тонн, молоко і вершки - 5833 тонн, сухе молоко - 2917 тонн, масло та молочні жири - 1750 тонн, яйця - 3500 тонн, м'ясо птиці - 52 511 тонн.
Мито в межах квот становить 0 євро. Застосовується принцип "хто перший прийшов, той перший обслуговується".
Для деяких товарів встановлені підперіоди "червень-вересень" та "жовтень-грудень", що дозволяє рівномірніше розподілити постачання протягом року.
За оцінкою Нацбанку, українські експортери недоотримають $800 млн через повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС.
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