В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

Далі йдуть:

* електромобілі - 22%;

* дизельні - 21%;

* гібриди - 6%;

* авто з ГБО - 3%.

Лідером серед ввезених авто з-за кордону залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;

* RENAULT Megane - 815 од.;

* SKODA Octavia - 748 од.;

* VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;

* AUDI Q5 - 583 од.;

* NISSAN Rogue - 562 од.;

* TESLA Model Y - 544 од.;

* NISSAN Leaf - 515 од.;

* VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;

* TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.