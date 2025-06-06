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АНАЛІТИКА

В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону

10:00 06.06.2025 |

Економіка

 

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%.

Далі йдуть:

* електромобілі - 22%;
* дизельні - 21%;
* гібриди - 6%;
* авто з ГБО - 3%.

Лідером серед ввезених авто з-за кордону залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
* RENAULT Megane - 815 од.;
* SKODA Octavia - 748 од.;
* VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
* AUDI Q5 - 583 од.;
* NISSAN Rogue - 562 од.;
* TESLA Model Y - 544 од.;
* NISSAN Leaf - 515 од.;
* VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
* TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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