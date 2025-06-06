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Україна запропонувала США розширити фонд відбудови на проєкти у сфері оборонної промисловості
22:53 05.06.2025 |
У Міністерстві економіки України вважають, що мандат американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови можна розширити на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що наразі в пріоритеті роботи фонду - проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу.
Однак під час зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США 4 червня українська сторона запропонувала розширити мандат на оборонно-промисловий комплекс. Зазначається, що американська сторона висловила відкритість до такої ідеї.
Як повідомили в Мінекономіки, цього разу перемовини зосереджувалися на інструментах страхування військових ризиків. Сторони погодилися, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу.
Більше про фонд
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.
Як зауважував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п'ять ключових принципів:
1. Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.
2. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
3. Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов'язань угода не передбачає.
4. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».
5. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
23 травня Україна та США завершили всі процедури для створення фонду відбудови й запустили його.
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