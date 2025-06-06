Україна запропонувала США розширити фонд відбудови на проєкти у сфері оборонної промисловості

У Міністерстві економіки України вважають, що мандат американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови можна розширити на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що наразі в пріоритеті роботи фонду - проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу.

Однак під час зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США 4 червня українська сторона запропонувала розширити мандат на оборонно-промисловий комплекс. Зазначається, що американська сторона висловила відкритість до такої ідеї.

Як повідомили в Мінекономіки, цього разу перемовини зосереджувалися на інструментах страхування військових ризиків. Сторони погодилися, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу.

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.

Як зауважував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п'ять ключових принципів:

1. Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.

2. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

3. Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов'язань угода не передбачає.

4. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

5. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

23 травня Україна та США завершили всі процедури для створення фонду відбудови й запустили його.