Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ оцінює у 2025р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн

16:52 05.06.2025 |

Економіка

 

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень Національного банку з монетарної політики.

За його словами, це відчутно вплине на валютну виручку України.

Але вплив не буде критичним. Зокрема, через те, що частина агропродукції раніше почала імпортуватися до ЄС поза межами "економічного безвізу", зокрема, кукурудза, яйця, цукор, птиця, і витримує конкуренцію на ринках ЄС.

Крім того, позитивно впливає на експорт агротоварів робота Морського коридору.

"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!", - вважає Ніколайчук.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес