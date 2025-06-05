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НБУ оцінює у 2025р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн
16:52 05.06.2025 |
Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.
Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень Національного банку з монетарної політики.
За його словами, це відчутно вплине на валютну виручку України.
Але вплив не буде критичним. Зокрема, через те, що частина агропродукції раніше почала імпортуватися до ЄС поза межами "економічного безвізу", зокрема, кукурудза, яйця, цукор, птиця, і витримує конкуренцію на ринках ЄС.
Крім того, позитивно впливає на експорт агротоварів робота Морського коридору.
"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!", - вважає Ніколайчук.
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