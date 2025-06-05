Оборот роздрібної торгівлі України у I кв.-2025 зріс на 5,1% - Держстат

Товарообіг роздрібної торгівлі України у січні-березні 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зріс на 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі у січні-березні поточного року становив 577,932 млрд грн.

Роздрібний товарообіг у березні до лютого поточного року зріс на 11,5%, у річному вираженні до березня-2024 - на 5,3%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2025 року порівняно із січнем-березнем 2024 року збільшився на 4,8% та становив 400,757 млрд грн.

Водночас у березні до лютого поточного року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 11,6%, до березня 2024 року - на 4,9%.

За даними статвідомства, оборот роздрібної торгівлі України 2024 року зріс на 11,5%, становивши в номінальному вираженні 2,172 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

