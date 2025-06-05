Фінансові новини
- |
- 05.06.25
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оборот роздрібної торгівлі України у I кв.-2025 зріс на 5,1% - Держстат
15:59 05.06.2025 |
Товарообіг роздрібної торгівлі України у січні-березні 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зріс на 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі у січні-березні поточного року становив 577,932 млрд грн.
Роздрібний товарообіг у березні до лютого поточного року зріс на 11,5%, у річному вираженні до березня-2024 - на 5,3%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2025 року порівняно із січнем-березнем 2024 року збільшився на 4,8% та становив 400,757 млрд грн.
Водночас у березні до лютого поточного року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 11,6%, до березня 2024 року - на 4,9%.
За даними статвідомства, оборот роздрібної торгівлі України 2024 року зріс на 11,5%, становивши в номінальному вираженні 2,172 трлн грн.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ очікує стриманішого зростання цін попри втрати врожаю через заморозки
|НБУ бачить потенціал додаткових запозичень через ОВДП у разі збільшення держбюджету
|Вартість українського агроекспорту зросла на понад третину
|НБУ оцінює у 2025р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Оборот роздрібної торгівлі України у I кв.-2025 зріс на 5,1% - Держстат
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується вище $65 за барель
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій