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Нацбанк заперечує якійсь негативний вплив від пропуску Україною сплати за ВВП-варантами

15:48 05.06.2025 |

Економіка

 

Негативний вплив пропуску Україною 2 червня платіжу у розмірі $665,5 млн за ВВП-варантами наразі відсутній, як і подальші ризики для фінансової стабільності, заявили у Національному банку України (НБУ).

"Ми не бачимо жодних негативних проявів... Жодного негативну нема. Відбувається і продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу у четвер.

Він нагадав, що Нацбанк не є учасником цього процесу, хоча у портфелі Нацбанку ВВП-варанти на $44 млн за загального обсягу їх випуску у $3 млрд 239,32 млн.

"Як ви знаєте, з минулого року діє мораторій на виплату варантів. Тому все в руках уряду, під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності", - підсумував Гелетій.

Як повідомило наприкінці травня Міністерство фінансів, Україна дотримуватиметься введеного 27 серпня минулого року мораторію на виплати за ВВП-варантами до завершення їх реструктуризації.

"Україна залишається відданою здійсненню комплексної, справедливої та рівноправної реструктуризації цінних паперів, прив'язаних до ВВП, щоб забезпечити дотримання (i) цільових показників боргу, встановлених у програмі України з МВФ, та (ii) принципу порівнянності ставлення з офіційними двосторонніми партнерами України", - зазначив Мінфін.

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s після пропуску виплати знизило рейтинг випуску ВВП-варантів України з "CC" до "D" (дефолт). У той же час воно підтвердило свої довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті на рівні "SD/SD" (вибірковий дефолт) та довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги в місцевій валюті на рівні "CCC+/C".

З 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спецкомітету власників близько 30% ВВП-варантів та представила два варіанти їх реструктуризації, які можуть застосовуватися одночасно. Перший передбачає обмін ВВП-варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені у межах реструктуризації у 2024 році: інвестори отримають той самий набір облігацій "A" і "B", що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну одиницю варантів - 1,35 одиниці облігацій.

Другий варіант полягає у зміні умов випуску ВВП-варантів наступним чином: виплати за 2025-2028 роки скасовуються; можливість України викупити/скасувати ВВП-варанти буде продовжена до травня 2029 року з прогресивним зростанням ціни викупу з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році. Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029-2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу, а їх власники на додаток отримають 36,6 центів єврооблігацій "A" та єврооблігацій "B" на кожні 100 центів варантів.

Для реструктуризації необхідна згода 75% власників за сукупним номіналом ВВП-варантів від присутніх на зборах власників за наявності кворума.

В той же час спецкомітет власників ВВП-варантів відхилив цю пропозицію та у свою чергу запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на червень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації "C" зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Наразі ВВП-варанти котируються на Франфуртській біржі по 69,00% від номіналу, що на 0,20% менше, ніж день тому.

Україна у серпні 2022 року один раз вже домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено, що виплату за ВВП-варантами, яка припадає на 31 травня 2023 року й оцінюється приблизно в $100 млн, відтерміновано до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено у межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму приблизно $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3%, то виплат за паперами не буде. У разі якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак із 2021-го до 2025 року платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.

За час обігу вартість ВВП-варантів досягала 110% умовної суми і навіть більше. Але перед повномасштабною агресією РФ у лютому 2022 року та у перший час після неї вона опускалася нижче 20%. Перемога президента Дональда Трампа та надії на швидке завершення війни призвели до того, що курс ВВП-варантів на початку лютого цього року досяг 86,35%, але через розчарування в цих надіях до середини квітня ці інструменти знову подешевшали до 60% від умовного номіналу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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