Інфляція у травні перевищила прогноз й досягла локального піку - НБУ

Інфляція в Україні у травні 2025 року, за оцінками Національного банку України (НБУ), ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.

"У квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію", - повідомив регулятор під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.

Зазначається, що на зростання цін на продукти вплинули весняні заморозки, які підвищили вартість ранніх овочів і фруктів.

Базова інфляція, після уповільнення у квітні, у травні знову прискорилася - на тлі стійкого попиту та зростання витрат бізнесу, зокрема на зарплати, додав Нацбанк.

"Інфляційні очікування економічних агентів хоч і дещо погіршилися, але залишалися доволі стійкими та значно нижчими за поточний рівень інфляції", - зазначили в НБУ.

Регулятор повідомив, що дані з пошукових запитів також вказували на подальше зниження суспільного інтересу до теми інфляції. Цьому сприяли заходи НБУ щодо захисту гривневих заощаджень від знецінення та стабілізації валютного ринку.

"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%", - заявив Нацбанк.

НБУ пояснює, що уповільненню інфляції сприятимуть надходження нового врожаю, краща ситуація в енергетиці порівняно з минулим роком, зниження світових цін на нафту, ослаблення зовнішнього цінового тиску та подальша дія монетарної політики Нацбанку.

Крім того, вагомий внесок матиме й високий рівень бази порівняння минулого року, зокрема через разове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року.

"Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", - наголосили в НБУ.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.

НБУ цього тижня, як і в середині квітня, зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних.