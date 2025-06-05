Компанії Данії отримають підтримку ЄС для роботи в Україні – перша угода на 20 млн євро

Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) та Данське експортно-кредитне агентство EIFO підписали першу угоду в межах експортної кредитної гарантійної програми Євросоюзу для України. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Програму спрямовано на підтримку європейських компаній, що працюють з Україною, а також на економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

Підписана гарантія передбачає фінансування до 20 млн євро для підтримки експортно-кредитних операцій. Очікується, що завдяки цій угоді близько 40 данських компаній зможуть зміцнити свою присутність в Україні.

Це перша з орієнтовно 13 угод, які плануються у країнах-членах ЄС. Загальний обсяг програми - приблизно 300 млн євро для підтримки малих і середніх підприємств (МСП) та компаній із середнім рівнем капіталізації з ЄС.

Механізм гарантії від ЄІФ впроваджується в межах інноваційної програми "експортних кредитів" за підтримки ініціативи InvestEU від Європейської комісії.

"Механізм гарантій експортних кредитів, який впровадили група Європейського інвестиційного банку і Єврокомісія, допомагає зменшити ризики для європейських компаній. Через національні експортно-кредитні агентства цей інструмент дає бізнесу впевненість працювати з українськими партнерами та розвивати торгівлю", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Міністерстві економіки відзначили, що така підтримка з боку ЄС є важливою для української економіки та поступової інтеграції до єдиного європейського ринку.