Уряд виділяє додатково кошти на часткову компенсацію за вітчизняну техніку

Кабінет міністрів на своєму засіданні 4 червня ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Він зауважив, що через великий інтерес до програми як виробників, так і покупців, з початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався.

У Мінекономіки зазначили, що нині в переліку вже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників. У цьому році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн.

Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики «Зроблено в Україні» і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.