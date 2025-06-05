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Уряд виділяє додатково кошти на часткову компенсацію за вітчизняну техніку
14:14 05.06.2025 |
Кабінет міністрів на своєму засіданні 4 червня ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Він зауважив, що через великий інтерес до програми як виробників, так і покупців, з початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався.
У Мінекономіки зазначили, що нині в переліку вже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників. У цьому році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн.
Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики «Зроблено в Україні» і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.
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