Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд виділяє додатково кошти на часткову компенсацію за вітчизняну техніку

14:14 05.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на своєму засіданні 4 червня ухвалив рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на програму часткової компенсації 15% вартості вітчизняної промислової техніки та обладнання.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Сьогоднішнє рішення допоможе наростити виробництво української техніки, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Для покупців це можливість оновити техніку з меншими витратами", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Він зауважив, що через великий інтерес до програми як виробників, так і покупців, з початку року перелік техніки, на яку поширюється компенсація, вже тричі розширювався.

У Мінекономіки зазначили, що нині в переліку вже понад 560 найменувань від 26 заводів-виробників. У цьому році на фінансування програми передбачалось 93,3 млн грн.

Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української енергетичної, будівельної, колісної та спеціальної техніки стартувала в кінці вересня 2024 року. Вона є частиною державної політики «Зроблено в Україні» і має на меті підвищення попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економіки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1348  0,01 0,03 41,7178  0,05 0,12
EUR 47,0493  0,12 0,26 47,7096  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,06 0,15 41,4800  0,07 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес