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АНАЛІТИКА

ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки

 

Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який передбачає подовження скасування захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.

Про це проінформувала пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах загарбницької війни Росії, що триває четвертий рік.

Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років.

Він дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Разом із тим, Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців.

Таке рішення може бути ухвалене у разі, якщо імпорт певних українських продуктів сягне рівня, який завдає серйозної шкоди або становить загрозу для виробників у ЄС.

Звільнення України від дії цих обмежень є частиною ширшої підтримки з боку ЄС на тлі незаконної, неспровокованої та невиправданої повномасштабної війни з боку Росії, яка серйозно підірвала спроможність України вести торгівлю, зокрема через втрату або знищення металургійних підприємств.
Ключові теги: ЄС
 

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