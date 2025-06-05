Німецька компанія купила контрольний пакет акцій в терміналі на Закарпатті

Німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала 60% мультимодального терміналу Eurobridge на Закарпатті.

Про це компанія HHLA повідомила на своєму сайті.

Відповідно до повідомлення, HHLA придбала 60% акцій компанії Eurobridge Intermodal Terminal LLC.

Термінал, який розташований в Батьово, Закарпатська область, буде працювати під назвою HHLA Eurobridge Batiovo як спільне підприємство між HHLA International GmbH та українською компанією Fortior Capital LLC.

HHLA отримає контрольний пакет акцій і разом із дочірньою компанією METRANS продовжить розвиток терміналу. Угода ще потребує схвалення антимонопольних органів України.

Термінал знаходиться поблизу кордону з ЄС на перетині міжнародних залізничних коридорів і має доступ як до широкої колії (1520 мм), так і до європейської (1435 мм).

На першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 тис. TEU на рік і призначений для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. У разі потреби потужності можуть бути розширені.

Зазначимо, що зараз 50,1% акцій HHLA належать судноплавному гіганту Mediterranean Shipping Company (MSC). Компанія має 900 морських суден і доставляє 27 млн TEU до 520 портів по всьому світу щорічно.

З 2001 року HHLA керує "Контейнерним терміналом Одеса" ("КTO"), який до початку повномасштабної війни в Україні обробляв найбільший обсяг контейнерів серед контейнерних терміналів України і мав 35-40% ринку.