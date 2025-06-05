Прибуток видобувної галузі України у 2024р подвоївся за зростання виручки на 27,8% – дослідження

Доходи видобувної галузі України у 2024 році зросли на 27,8% та склали 639,4 млрд грн — це найвищий показник з початку повномасштабної війни, такі данні оприлюднив VKURSI Market BI — сервіс аналізу ринків на основі даних з державних реєстрів.

"Порівняно з 2023 роком, ринок виріс на 27,8% (500,1 млрд грн). А у 2023 році галузь навпаки втратила 12,8% доходу порівняно з 2022 роком, коли він становив 573,3 млрд грн", - йдеться у переданих агентству "Інтерфакс-Україна" результатах дослідження, яке побудовано на аналізі даних 4799 зареєстрованих компаній галузі.

Зазначається, що у 2024 році прибуток видобувної галузі досягнув 119,6 млрд грн — це удвічі більше, ніж роком раніше (56,8 млрд грн). Таким чином, сектор не лише компенсував попереднє падіння, але й перевищив рівень 2022 року на 38,1%, коли прибуток становив 86,6 млрд грн.

VKURSI уточнило, що дослідження охоплює компанії, що фактично зареєстровані за КВЕД, які вказують на діяльність на ринку видобутку. Серед них — підприємства, які займаються видобуванням кам'яного та бурого вугілля, сирої нафти й природного газу, металевих руд, інших корисних копалин, а також розробленням кар'єрів. Також враховано компанії, що надають допоміжні послуги у цій сфері.

Автори звіту наголошують, що Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства енергетики уточнив вимоги до звітів видобувних компаній. Зокрема відтепер вони повинні звітувати про кінцевого бенефіціарного власника, а також вказувати його приналежність до категорії політично значущих осіб, це рішення відповідає міжнародним стандартам корпоративного управління, зокрема вимогам Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI). Так у 8 з 50 найприбутковіших компаній галузі у 2024 році виявлені зв'язки з національними публічними діячами або пов'язаними з ними особами.

Згідно з дослідженням, ключову роль у галузі відіграє держава, яку представляють дві найприбутковіші компанії галузі: АТ "Укргазвидобування" – прибуток у 2024 році 52,69 млрд грн та АТ "Укрнафта" – 20,91 млрд грн.

Водночас ринок залишається диверсифікованим: 28 з 50 найприбутковіших компаній мають іноземний капітал. Найбільш активно в структурі власності представлені компанії з Нідерландів (13 компаній) та Кіпру (8 компаній), а 7 із 50 компаній зареєстровані в офшорах згідно з переліком Кабміну.

VKURSI стверджує, що у 4 із 50 компаній виявлено віддалений зв’язок з Росією або Білоруссю, наприклад, через статус акціонера інших компаній, де також фігурують акціонери з цих країн, у 3 з 50 компаній – збіги даних щодо засновників і бенефіціарів з особами, включеними до РНБО до санкційних списків.

Платформа також додає, що 13 з 50 компаній не мають кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) з різних причин: власником є держава Україна; відсутня фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіла б часткою більше 25% у статутному капіталі; у структурі власності наявна публічна компанія, акції якої допущені до торгів на фондових біржах, при цьому серед її акціонерів відсутні фізичні особи, які володіють 10% і більше; відмітка щодо КБВ виключена за вказівкою Мінюсту, що може відбуватися у випадках надання компанією недостовірної або неповної інформації щодо КБВ, перебування компанії або юридичних осіб під санкціями чи перевіркою, а також за рішенням суду.

Зазначається також, що 12 з 50 компаній входять до складу фінансово-промислових груп. Зокрема, група SCM Ріната Ахметова представлена 11 компаніями, ще одна — зі складу групи "Приват". Утім, присутність великого приватного капіталу часто йде в парі з модернізацією підприємств і впровадженням стандартів ESG, що позитивно впливає на репутацію української видобувної промисловості на міжнародних ринках, додають автори дослідження.



Найприбутковіші компанії видобувної галузі у 2024р

Компанія Прибуток Компанія Прибуток 1. Укргазвидобування 52,69 млрд грн 26. Перша українська газонафтова компанія 270,83 млн грн 2. Укрнафта 20,91 млрд грн 27. ТОВ " Експерт-Петролеум Україна" 259,18 млн грн 3. Північний гірничо-збагачувальний комбінат 11,13 млрд грн 28. ПРАТ "Глини Донбасу" 248,84 млн грн 4. ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" 9,52 млрд грн 29. ТДВ "Шахта Білозерська" 243,99 млн грн 5. Нафтогазвидобування 8,13 млрд грн 30. ТОВ "Везерфорд Україна" 186,42 млн грн 6. Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат 6,21 млрд грн 31. ТОВ СП "Укркарпатойл" 186 млн грн 7. Шахтоуправління "Покровське" 5,45 млрд грн 32. ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" 180,05 млн грн 8. Надра-Геоінвест 3,59 млрд грн 33. ТОВ "Горизонти" 169,41 млн грн 9. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат 3,21 млрд грн 34. ПВП "Кривбасвибухпром" 153,54 млн грн 10. Південний гірничо-збагачувальний комбінат 2,08 млрд грн 35. ТОВ "Енергія - 95" 147,13 млн грн 11. ТОВ "Нафтогаздія" 1,29 млрд грн 36. Полтавська бурова компанія 125,84 млн грн 12. Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" 1,19 млрд грн 37. ТОВ "Нафтогазсила" 120,39 млн грн 13. Єристівський ГЗК" 1,06 млрд грн 38. ТОВ "Укртехноальянс" 88,89 млн грн 14. ПРАТ "Веско" 1,02 млрд грн 39. АКВ "Українське каолінове товариство" 84,15 млн грн 15. Полтавська газонафтова компанія" 699,08 млн грн 40. Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд" 73,73 млн грн 16. ТОВ "Велл Ко" 608,23 млн грн 41. АТ "Дашуківські бентоніти" 73,13 млн грн 17. Бориславська нафтова компанія 584,37 млн грн 42. ТОВ "Надрагаз" 71,82 млн грн 18. Стрийнафтогаз 551,76 млн грн 43. ТОВ "Юсенко Надра" 70,15 млн грн 19. ПП "НОРДІК" 485,20 млн грн 44. ТОВ "Такром Україна" 63,88 млн грн 20. ПП "Проект-Буд" 457,52 млн грн 45. ТОВ "Бластко Майнинг Сервіс" 55,41 млн грн 21. ТОВ "Бейкер Хьюз Україна" 450,89 млн грн 46. ТОВ "Нафтогаз Дріллінг" 38,39 млн грн 22. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат 299,70 млн грн 47. ТОВ "Інбласт" 37,74 млн грн 23. ТОВ "Краснолиманське" 288,87 млн грн 48. ТОВ "Денімекс Юкрейн" 37,33 млн грн 24. ТОВ "Гео-Надра-Інвест" 281,67 млн грн 49. ТОВ "Спеціалізована сервісна компанія" 35,42 млн грн 25. ТОВ "Керамресурс" 274,45 млн грн 50. ТОВ "Промбудресурс КР" 33,87 млн грн

Дані: VKURSI Market BI