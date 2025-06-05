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Прибуток видобувної галузі України у 2024р подвоївся за зростання виручки на 27,8% – дослідження
12:19 05.06.2025 |
Доходи видобувної галузі України у 2024 році зросли на 27,8% та склали 639,4 млрд грн — це найвищий показник з початку повномасштабної війни, такі данні оприлюднив VKURSI Market BI — сервіс аналізу ринків на основі даних з державних реєстрів.
"Порівняно з 2023 роком, ринок виріс на 27,8% (500,1 млрд грн). А у 2023 році галузь навпаки втратила 12,8% доходу порівняно з 2022 роком, коли він становив 573,3 млрд грн", - йдеться у переданих агентству "Інтерфакс-Україна" результатах дослідження, яке побудовано на аналізі даних 4799 зареєстрованих компаній галузі.
Зазначається, що у 2024 році прибуток видобувної галузі досягнув 119,6 млрд грн — це удвічі більше, ніж роком раніше (56,8 млрд грн). Таким чином, сектор не лише компенсував попереднє падіння, але й перевищив рівень 2022 року на 38,1%, коли прибуток становив 86,6 млрд грн.
VKURSI уточнило, що дослідження охоплює компанії, що фактично зареєстровані за КВЕД, які вказують на діяльність на ринку видобутку. Серед них — підприємства, які займаються видобуванням кам'яного та бурого вугілля, сирої нафти й природного газу, металевих руд, інших корисних копалин, а також розробленням кар'єрів. Також враховано компанії, що надають допоміжні послуги у цій сфері.
Автори звіту наголошують, що Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства енергетики уточнив вимоги до звітів видобувних компаній. Зокрема відтепер вони повинні звітувати про кінцевого бенефіціарного власника, а також вказувати його приналежність до категорії політично значущих осіб, це рішення відповідає міжнародним стандартам корпоративного управління, зокрема вимогам Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI). Так у 8 з 50 найприбутковіших компаній галузі у 2024 році виявлені зв'язки з національними публічними діячами або пов'язаними з ними особами.
Згідно з дослідженням, ключову роль у галузі відіграє держава, яку представляють дві найприбутковіші компанії галузі: АТ "Укргазвидобування" – прибуток у 2024 році 52,69 млрд грн та АТ "Укрнафта" – 20,91 млрд грн.
Водночас ринок залишається диверсифікованим: 28 з 50 найприбутковіших компаній мають іноземний капітал. Найбільш активно в структурі власності представлені компанії з Нідерландів (13 компаній) та Кіпру (8 компаній), а 7 із 50 компаній зареєстровані в офшорах згідно з переліком Кабміну.
VKURSI стверджує, що у 4 із 50 компаній виявлено віддалений зв’язок з Росією або Білоруссю, наприклад, через статус акціонера інших компаній, де також фігурують акціонери з цих країн, у 3 з 50 компаній – збіги даних щодо засновників і бенефіціарів з особами, включеними до РНБО до санкційних списків.
Платформа також додає, що 13 з 50 компаній не мають кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) з різних причин: власником є держава Україна; відсутня фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіла б часткою більше 25% у статутному капіталі; у структурі власності наявна публічна компанія, акції якої допущені до торгів на фондових біржах, при цьому серед її акціонерів відсутні фізичні особи, які володіють 10% і більше; відмітка щодо КБВ виключена за вказівкою Мінюсту, що може відбуватися у випадках надання компанією недостовірної або неповної інформації щодо КБВ, перебування компанії або юридичних осіб під санкціями чи перевіркою, а також за рішенням суду.
Зазначається також, що 12 з 50 компаній входять до складу фінансово-промислових груп. Зокрема, група SCM Ріната Ахметова представлена 11 компаніями, ще одна — зі складу групи "Приват". Утім, присутність великого приватного капіталу часто йде в парі з модернізацією підприємств і впровадженням стандартів ESG, що позитивно впливає на репутацію української видобувної промисловості на міжнародних ринках, додають автори дослідження.
Найприбутковіші компанії видобувної галузі у 2024р
|Компанія
|Прибуток
|Компанія
|Прибуток
|1. Укргазвидобування
|52,69 млрд грн
|26. Перша українська газонафтова компанія
|270,83 млн грн
|2. Укрнафта
|20,91 млрд грн
|27. ТОВ " Експерт-Петролеум Україна"
|259,18 млн грн
|3. Північний гірничо-збагачувальний комбінат
|11,13 млрд грн
|28. ПРАТ "Глини Донбасу"
|248,84 млн грн
|4. ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"
|9,52 млрд грн
|29. ТДВ "Шахта Білозерська"
|243,99 млн грн
|5. Нафтогазвидобування
|8,13 млрд грн
|30. ТОВ "Везерфорд Україна"
|186,42 млн грн
|6. Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат
|6,21 млрд грн
|31. ТОВ СП "Укркарпатойл"
|186 млн грн
|7. Шахтоуправління "Покровське"
|5,45 млрд грн
|32. ТОВ "Нафтогазгеорозвідка"
|180,05 млн грн
|8. Надра-Геоінвест
|3,59 млрд грн
|33. ТОВ "Горизонти"
|169,41 млн грн
|9. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат
|3,21 млрд грн
|34. ПВП "Кривбасвибухпром"
|153,54 млн грн
|10. Південний гірничо-збагачувальний комбінат
|2,08 млрд грн
|35. ТОВ "Енергія - 95"
|147,13 млн грн
|11. ТОВ "Нафтогаздія"
|1,29 млрд грн
|36. Полтавська бурова компанія
|125,84 млн грн
|12. Видобувна компанія "Укрнафтобуріння"
|1,19 млрд грн
|37. ТОВ "Нафтогазсила"
|120,39 млн грн
|13. Єристівський ГЗК"
|1,06 млрд грн
|38. ТОВ "Укртехноальянс"
|88,89 млн грн
|14. ПРАТ "Веско"
|1,02 млрд грн
|39. АКВ "Українське каолінове товариство"
|84,15 млн грн
|15. Полтавська газонафтова компанія"
|699,08 млн грн
|40. Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд"
|73,73 млн грн
|16. ТОВ "Велл Ко"
|608,23 млн грн
|41. АТ "Дашуківські бентоніти"
|73,13 млн грн
|17. Бориславська нафтова компанія
|584,37 млн грн
|42. ТОВ "Надрагаз"
|71,82 млн грн
|18. Стрийнафтогаз
|551,76 млн грн
|43. ТОВ "Юсенко Надра"
|70,15 млн грн
|19. ПП "НОРДІК"
|485,20 млн грн
|44. ТОВ "Такром Україна"
|63,88 млн грн
|20. ПП "Проект-Буд"
|457,52 млн грн
|45. ТОВ "Бластко Майнинг Сервіс"
|55,41 млн грн
|21. ТОВ "Бейкер Хьюз Україна"
|450,89 млн грн
|46. ТОВ "Нафтогаз Дріллінг"
|38,39 млн грн
|22. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат
|299,70 млн грн
|47. ТОВ "Інбласт"
|37,74 млн грн
|23. ТОВ "Краснолиманське"
|288,87 млн грн
|48. ТОВ "Денімекс Юкрейн"
|37,33 млн грн
|24. ТОВ "Гео-Надра-Інвест"
|281,67 млн грн
|49. ТОВ "Спеціалізована сервісна компанія"
|35,42 млн грн
|25. ТОВ "Керамресурс"
|274,45 млн грн
|50. ТОВ "Промбудресурс КР"
|33,87 млн грн
Дані: VKURSI Market BI
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