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Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом
09:12 05.06.2025 |
Робота Інвестиційного фонду відбудови України та США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію, повідомила Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
"Важлива зустріч з міністром фінансів Скоттом Бессентом - про запуск перших проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та інструменти захисту інвесторів. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проєкти у сфері графіту, літію, титану. Саме в таких проєктах партнерство з США може бути взаємовигідним", - написала Свириденко у Facebook у середу.
Вона також повыдомила про заплановане наприкінці липня перше засідання Керівної ради Фонду, яке буде важливим для запуску операційної частини роботи: затвердження комітетів, процедур, принципів відбору проєктів.
"Окремо запропонувала розширити інвестиційний мандат Фонду. Підтримка українських компаній, зокрема в оборонній промисловості. З боку США - позитивна реакція, відкритість до цього напрямку є. Ще одна тема - розширення страхування військових ризиків. Американські компанії готові інвестувати, але потрібні гарантії", - написала Свириденко.
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