Канадський виробник бронемашин розгорнув виробництво в Україні

Канадський виробник бронемашин Roshel переніс частину свого виробництва на територію України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів генеральний директор Roshel Ромаш Шимонов під час участі у конференції "Захист майбутнього України: безпекові гарантії та розмінування для відновлення й відбудови".

«Ми завершили етап планування і вже запустили в Україні потужності з виробництва. Підприємство було відкрите два місяці тому й тепер воно активно працює», - сказав Шимонов.

Він додав, що не розкриває місце розташування заводу через безпекові переконання. «Він точно стане дуже бажаною мішенню для росіян», - зазначив гендиректор.

За його словами, розгорнувши виробництво на території України, компанія отримала доступ до унікального трудового ресурсу. «Ми отримали неймовірних людей, які мають здібності, знання й досвід, що може бути впроваджений у справжніх рішеннях. Такого не знайдеш більше ніде», - наголосив Шимонов.



