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У травні до держбюджету спрямовані понад ₴55 мільярдів митних платежів
23:45 04.06.2025 |
Державна митна служба України у травні забезпечила надходження до державного бюджету 55,6 млрд гривень митних платежів, що на 14,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.
Зазначається, що сума митних платежів у травні 2025 року зросла на 7,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 2,4 млрд грн більше у порівнянні з квітнем 2025 року.
Основними бюджетоформуючими товарами у травні стали: нафтопродукти (13,3 млрд грн), автомобілі легкові та вантажні (6,2 млрд грн), гази нафтові (1,8 млрд грн), вугілля кам'яне (0,9 млрд грн) та телефонні апарати (0,7 млрд грн).
Водночас порівняно з травнем 2024 року обсяги імпорту по вазі збільшились на 13,7%, а по вартості у доларовому еквіваленті - на 6,7%. Податкове навантаження на 1 кг товарів зросло на 0,4%.
У травні відбулося зменшення імпорту деяких товарів порівняно з квітнем, що стало причиною зниження митних надходжень майже на 3 млрд грн. Серед них: інсектициди та гербіциди (на 629 млн грн), мінеральні добрива (на 525 млн грн), шини та покришки (на 235 млн грн).
Крім того, загальна сума звільнень від сплати митних платежів у травні на 26,6% або на 5 млрд грн перевищила показник минулого року і склала 24,1 млрд грн.
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