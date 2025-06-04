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АНАЛІТИКА

Уряд виділив з резервного фонду бюджету 2,4 мільярда для виплат за національним кешбеком

17:32 04.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком, а також 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій вартості української промислової техніки.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 червня, передає Укрінформ із посиланням на його промову, опубліковану на Урядовому порталі.

«Програми «Національний кешбек» та компенсація вартості української промислової техніки створюють стійкий попит на вітчизняну продукцію. Сьогодні ми виділяємо з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком та 200 млн грн для виплат за програмою компенсацій», - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що уряд очікує, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80 її нових видів.

Він також нагадав, що елементом політики «Зроблено в Україні» є доступні кредити «5-7-9». За його словами, від початку повномасштабної війни підприємці отримали понад 313 млрд грн кредитних коштів.
 

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