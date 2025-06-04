Фінансові новини
- |
- 04.06.25
- |
- 20:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя
17:21 04.06.2025 |
Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" в ході аукціонів на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року на Prozorro отримала 207 пропозицій від учасників ринку, що стало рекордом для таких закупівель, повідомило Міністерство оборони України.
У міністерстві нагадали, що виставляли на закупівлю 16 лотів, у середньому надійшло щонайменше по 10 пропозицій за кожний лот. Загальна очікувана вартість закупівлі становила понад 22,5 млрд грн.
Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області - 17 пропозицій, очікувана вартість - понад 527 млн грн. До торгів долучилися і нові гравці - вперше свої пропозиції подали сім компаній.
"Уперше ми отримали таку кількість заявок. Це свідчить, що ринок відгукується на створені прозорі умови. Наша мета - залучати нових постачальників та формувати чесні правила гри на ринку державного постачання", - зауважила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.
Наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам. Незабаром будуть визначені компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ показала записи з дронів, які атакували російську авіацію під час спецоперації «Павутина»
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України з морської безпеки на 400 млн євро
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
|Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для Угоди про надра із США
|Глава Пентагону пропустить засідання формату «Рамштайн» — уперше від моменту заснування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна стала третім найбільшим постачальником органічної продукції до Євросоюзу
|Банки знизили прогноз ціни на нафту на 2025 рік до рівня нижче $60
|Уряд виділив з резервного фонду бюджету 2,4 мільярда для виплат за національним кешбеком
|ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя
|Рада ухвалить закон про множинне громадянство до кінця червня, – міністр єдності Чернишов
|Рада планує зобов'язати студентів-медиків проходити військову підготовку - законопроєкт
|Родовище графіту в Україні увійшло до переліку стратегічних проєктів Євросоюзу
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій