ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" в ході аукціонів на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року на Prozorro отримала 207 пропозицій від учасників ринку, що стало рекордом для таких закупівель, повідомило Міністерство оборони України.

У міністерстві нагадали, що виставляли на закупівлю 16 лотів, у середньому надійшло щонайменше по 10 пропозицій за кожний лот. Загальна очікувана вартість закупівлі становила понад 22,5 млрд грн.

Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області - 17 пропозицій, очікувана вартість - понад 527 млн грн. До торгів долучилися і нові гравці - вперше свої пропозиції подали сім компаній.

"Уперше ми отримали таку кількість заявок. Це свідчить, що ринок відгукується на створені прозорі умови. Наша мета - залучати нових постачальників та формувати чесні правила гри на ринку державного постачання", - зауважила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам. Незабаром будуть визначені компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі.