Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чеська компанія завершує будівництво лінії з виробництва 155 мм снарядів в Україні

 

Чеський оборонний гігант Czechoslovak Group майже завершив будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні

Про це повідомляє кореспондент «Мілітарного» з брифінгу в штаб-квартирі Czechoslovak Group.

У межах спільного проєкту з українським урядом компанія Czechoslovak Group невдовзі завершить будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

Підприємство забезпечуватиме випуск основної номенклатури боєприпасів, які входять до виробничої пропозиції Czechoslovak Group.

«Виробничий майданчик знаходиться на фінальній стадії підготовки до запуску, але наразі ми не можемо повідомити конкретну дату», - зазначили під час брифінгу.

Також представники компанії уточнили, що Czechoslovak Group відповідає виключно за підготовку виробничої лінії, тоді як всі інші організаційні процеси покладено на українську сторону.

Крім того, під час брифінгу було наголошено, що підприємство буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво у

Слід зауважити, що Czechoslovak Group активно співпрацює з Україною у сфері виробництва та розробки боєприпасів.

Так, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія «Українська бронетехніка» отримає ліцензії на виробництво танкових і артилерійських снарядів від європейського оборонного холдингу.

Окрім цього, у жовтні 2024 року, компанії уклали угоду про передачу українському підприємству ліцензій на виробництво різноманітних артилерійських боєприпасів натовських калібрів.

Нині ж став відомий повний перелік боєприпасів, що виготовлятимуть:

* 155-мм артилерійський постріл M107;
* 155-мм артилерійський постріл L15 підвищеної потужності;
* 155-мм далекобійні артилерійські постріли HE ER-BT/BB MKM/VMK;
* 105-мм уламково-фугасний артилерійський постріл М1 НЕ;
* 120-мм танковий постріл неназваного типу.

Під ліцензією мається на увазі дозвіл, а також передача технологій і виробничої документації на роботи та компоненти, що виготовлятимуть в Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4829
  0,1556
 0,37
EUR
 1
 47,2013
  0,2250
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1240  0,17 0,41 41,7692  0,04 0,11
EUR 46,9260  0,20 0,43 47,6800  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5225  0,18 0,43 41,5450  0,17 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес