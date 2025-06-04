Український дрон Chief-1 для полювання за ворожими БПЛА допустили до експлуатації

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних cилах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.

Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників.