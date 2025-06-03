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В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту
На пунктах пропуску в Україні запрацювали мобільні сканувальні системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття, що значно скорочує час митного контролю і підвищує його ефективність.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
На сьогодні всі мобільні сканери вже успішно пройшли фінальні випробування.
Їх розміщено у пунктах пропуску: "Порубне - Сірет" та "Орлівка - Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець - Корчова" і "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею, які є ключовими напрямками українського експорту до країн Європейського Союзу.
У Держмитслужбі зазначили, що разом із розгортанням обладнання відбувається професійна підготовка персоналу. Посадових осіб навчають роботі з новими скануючими системами з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози.
Також проходить підготовка тренерів, які після проходження розширеного курсу самі зможуть проводити навчання операторів.
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