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В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту

23:05 03.06.2025 |

Економіка, Україна

В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту

 

На пунктах пропуску в Україні запрацювали мобільні сканувальні системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття, що значно скорочує час митного контролю і підвищує його ефективність.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту

 

На сьогодні всі мобільні сканери вже успішно пройшли фінальні випробування.

Їх розміщено у пунктах пропуску: "Порубне - Сірет" та "Орлівка - Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець - Корчова" і "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею, які є ключовими напрямками українського експорту до країн Європейського Союзу.

В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту

 

У Держмитслужбі зазначили, що разом із розгортанням обладнання відбувається професійна підготовка персоналу. Посадових осіб навчають роботі з новими скануючими системами з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози.

Також проходить підготовка тренерів, які після проходження розширеного курсу самі зможуть проводити навчання операторів.

В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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