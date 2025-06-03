Україна відмовилась сплатити $670 мільйонів за прив’язаними до ВВП облігаціями

Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня.

Відповідну заяву Міністерство фінансів України оприлюднило заяву на Ірландській фондовій біржі, інформує пресслужба Мінфіну.

Згідно із повідомленням, сума платежу за державними деривативами, що підлягала сплаті 2 червня, становить $665,45 млн.

"Водночас Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення Уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації", - зазначається у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", - наголосили у міністерстві.

У Мінфіні нагадали, що мораторій на платежі за державними деривативами є частиною ширшої стратегії України, оголошеної в серпні 2024 року під час реструктуризації державного боргу.

"Ця стратегія передбачає справедливе та рівноправне ставлення до всіх кредиторських вимог у межах периметру реструктуризації, з метою відновлення боргової стійкості в рамках Програми МВФ. Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

На початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.

Що таке ВВП-варанти

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу України у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму близько $3,24 млрд (20% обсягу реструктуризації) та не є частиною держборгу країни. Платежі за ВВП-варрантами можуть здійснюються щорічно у грошовій формі в доларах США залежно від динаміки зростання реального ВВП України у 2019-2038 роках, проте через два календарні роки - тобто між 2021 та 2040 роками.

Якщо приріст ВВП за рік нижчий за 3% або реальний ВВП менший за $125,4 млрд, то виплат за паперами не передбачено. Якщо приріст реального ВВП складе від 3% до 4%, виплата становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП.

У травні 2021 року Україна здійснила першу виплату за ВВП-варрантами у розмірі $40,75 млн, з урахуванням показника ВВП за 2019 рік.