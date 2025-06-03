Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить перспектив для підвищення податків навіть на 2026 рік. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону ввечері в понеділок, 2 червня.

У державному бюджеті на 2025 рік не вистачає до пів трильйона гривень, але Гетманцев переконаний, що покрити цю "дірку" можна без підвищення податків.

"Зі свого боку я не бачу перспектив для підняття податків. Більше того, навіть і на 2026 рік. А ситуація у 2026 році є достатньо тривожною з погляду надходжень до державного бюджету, бо там є більший дефіцит, поки що не покритий коштом зовнішніх джерел", - сказав Гетманцев.

Головним джерелом поповнення бюджету депутат називає детінізацію економіки. За його словами, завдяки детінізації у 2023 році вдалося зібрати додатково $1,5 млрд, 2024 року - $2,5 млрд, а 2025 року планують зібрати $4 млрд.

"Цього року ми розраховуємо на 160-170 [млрд грн] за рахунок детінізації до кінця року", - уточнив Гетманцев.

Серед інших джерел фінансування він назвав військові облігації та "фіскальну економію" - скорочення неефективних програм, що може вивільнити до 50 млрд гривень.

Гетманцев підкреслив, що підвищення податків без детінізації економіки негативно вплине на чесний бізнес "Якщо ти на сьогодні не детінізувавши економіку, підвищуєш податки, то ці податки лягають на білий бізнес і тим ще більше обтяжують його порівняно з тим бізнесом, який себе добре почуває в тіні", - пояснив він.

За оцінками депутата, обсяг тіньової економіки становить близько 800-900 млрд гривень.

"Ми могли б, якщо взяти ці гроші й перенести до державного бюджету, втричі підвищити заробітні плати всім вчителям, втричі підвищити заробітні плати всім медикам і ще на 50% підвищити пенсії", - пояснив масштаби проблеми Гетманцев.

Серед конкретних кроків детінізації він назвав боротьбу з тіньовою торгівлею тютюном і паливом, а також перезавантаження митниці для боротьби з контрабандою. Гетманцев додав, що звичайні громадяни також можуть допомогти, якщо завжди вимагатимуть чеки: "Якщо ви не вимагаєте чек, ви просто допомагаєте шахраям вкрасти в армії гроші".