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АНАЛІТИКА

В Україн тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ впала до найнижчого рівня з 2023

13:34 03.06.2025 |

Економіка

 

У травні 2025 року суттєво зменшилась тривалість повітряних тривог, що припадають на години роботи торгових центрів.

Про це повідомила Українська рада торгових центрів.

Відсоток тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизився до 8,4%. Це є найнижчим показником із листопада 2023 року.

Водночас загальна тривалість повітряних тривог майже не відрізнялась від показника квітня.

"Це означає, що тривоги змістились здебільшого на нічний час. Втім такий зсув позитивно впливає на роботу торгових центрів", - йдеться в повідомленні.

Найбільше зменшення фіксувалося у Дніпропетровській області, де частка тривалості тривог у робочий час ТЦ впала з 24,3% до 4,8%.

У Харкові цей показник також суттєво знизився - з 23,1% до 11,8%.

За матеріалами: Економічна правда
 

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