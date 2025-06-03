Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

Українська компанія УкрАрмоТех оголосила про успішне завершення кодифікації своєї нової бойової броньованої машини GYURZA-02. Відповідну інформацію виробник бронетехніки оприлюднив у Facebook.

У компанії уточнили, що від ідеї до перших виготовлених зразків ББМ минуло пів року. За цей час машина пройшла випробування та зараз готова до серійного виробництва.

На сайті УкрАрмоТех вказано, що ця бойова бронемашина має високі динамічні якості, підвищену прохідність і плавність ходу та здатність долати значні відстані з високою середньою швидкістю.

Однією з головних переваг автомобіля називають спеціалізоване шасі, яке виробляється на замовлення компанії.

"Для підвищення прохідності та маневреності автомобіля в складних умовах, з урахуванням маси броньованої капсули, сконструйовано незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, привод, центральну систему підкачки шин та інші елементи ходової системи", - йдеться на сайті УкрАрмоТех.

Компанія стверджує, що GYURZA-02 може без обмежень рухатися у щільному міському автомобільному потоці та придатна до експлуатації по всіх видах доріг та в умовах бездоріжжя в зонах з помірним кліматом.

GYURZA-02 може вміщати 10+1 членів екіпажу та розвивати швидкість до 110 км/год. За даними УкрАрмоТех, ББМ забезпечує круговий бронезахист екіпажу, десанту та внутрішнього обладнання при обстрілі не нижче Level2/Level3 стандарту NATO STANAG 4569.