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Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

Українська компанія УкрАрмоТех оголосила про успішне завершення кодифікації своєї нової бойової броньованої машини GYURZA-02. Відповідну інформацію виробник бронетехніки оприлюднив у Facebook.

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

У компанії уточнили, що від ідеї до перших виготовлених зразків ББМ минуло пів року. За цей час машина пройшла випробування та зараз готова до серійного виробництва.

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

На сайті УкрАрмоТех вказано, що ця бойова бронемашина має високі динамічні якості, підвищену прохідність і плавність ходу та здатність долати значні відстані з високою середньою швидкістю.

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

Однією з головних переваг автомобіля називають спеціалізоване шасі, яке виробляється на замовлення компанії.

"Для підвищення прохідності та маневреності автомобіля в складних умовах, з урахуванням маси броньованої капсули, сконструйовано незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, привод, центральну систему підкачки шин та інші елементи ходової системи", - йдеться на сайті УкрАрмоТех.

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

Компанія стверджує, що GYURZA-02 може без обмежень рухатися у щільному міському автомобільному потоці та придатна до експлуатації по всіх видах доріг та в умовах бездоріжжя в зонах з помірним кліматом.

Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва

 

GYURZA-02 може вміщати 10+1 членів екіпажу та розвивати швидкість до 110 км/год. За даними УкрАрмоТех, ББМ забезпечує круговий бронезахист екіпажу, десанту та внутрішнього обладнання при обстрілі не нижче Level2/Level3 стандарту NATO STANAG 4569.
За матеріалами: mezha.media
 

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