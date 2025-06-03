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АНАЛІТИКА

Шмигаль у Парижі обговорив перспективи інвестицій з представниками французького бізнесу

Шмигаль у Парижі обговорив перспективи інвестицій з представниками французького бізнесу

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Парижі з представниками французького бізнесу та міністром-делегатом у справах зовнішньої торгівлі і французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном окреслив перспективні сфери для інвестицій в Україну.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Він подякував французьким компаніям, які працюють в Україні, а також тим, хто пішов з російського ринку.

"Високо цінуємо роль Франції у питанні відновлення та підтримки інфраструктури України. Близько 1,2 млрд євро державних гарантій надав уряд Франції для французьких інвестпроєктів в Україні. Подякував також за Грантову угоду, яка передбачає 200 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки", - зазначив Прем'єр.

Як підкреслив Шмигаль, попри всі виклики війни, Україна демонструє впевнене економічне відновлення та проєвропейський курс.

За його словами, уряд впроваджує реформи й інструменти, аби розвивати ділову активність і покращувати інвестиційний клімат.

Очільник уряду також повідомив про гарантії та стимули для бізнесу, зокрема податкові пільги, індустріальні парки, відшкодування коштів на підключення мереж.

"Окреслив перспективні сфери для інвестицій в Україну: ОПК, енергетика, транспорт і логістика, будівництво, АПК, ІТ, машинобудування, видобуток і переробка критичних матеріалів. Особливо зацікавлені у створенні спільних оборонних підприємств, що дозволить нам спільно виробляти інноваційні рішення у безпековому секторі", - зазначив Шмигаль.

На його переконання, об'єднавши зусилля, "ми закладемо міцний фундамент для модернізації української економіки, посилення енергетичної і продовольчої безпеки та забезпечення стабільного майбутнього".
Ключові теги: Франція
 

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