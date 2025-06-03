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Український ОПК може виробляти за рік 10 мільйонів різних дронів - Міноборони
Український оборонно-промисловий комплекс має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік, які значно дешевші за аналоги та протестовані в бою.
Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі, передає Укрінформ із посиланням на Міноборони.
Козенко взяв участь в дискусійній панелі «Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів» разом з командувачем армії США в Індо-Тихоокеанському регіоні адміралом Самуелем Папаро, німецьким начальником оборони генерал-лейтенантом Карстеном Бройером, начальником Генерального штабу Збройних сил Індії генералом Анілом Чауханом та начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Бразилії адміралом Ренато Родрігесом.
Під час виступу Козенко ознайомив учасників форуму зі спроможностями України в ОПК, зокрема у виробництві дронів. Він підкреслив, що українські дрони значно дешевші за інші аналоги, а головне - протестовані в бою.
«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік», - зауважив Козенко.
Він також підкреслив, що, враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники завдають 80% від всіх уражень на полі бою.
Заступник міністра оборони запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме - до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.
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