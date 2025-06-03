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В Україні розпочав роботу новий регулятор ринку азартних ігор «ПлейСіті»
17:56 02.06.2025 |
В Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета - зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"ПлейСіті" створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу. Керівником держагентства став Геннадій Новіков - юрист із досвідом у публічному управлінні. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ", - нагадали в Мінцифри.
Серед першочергових завдань "ПлейСіті" в Мінцифри назвали наступні:
* цифровізувати процес видачі ліцензій. Рішення щодо ліцензій ухвалюватиме електронна система за чіткими критеріями, визначеними законом, і без впливу людського фактору. Це створить єдині та прозорі правила гри для всіх учасників ринку;
* запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу;
* продовжити блокувати сайти та застосунки нелегальних казино;
* перезапустити ринок лотерейного бізнесу. Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою;
* перезапустити реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.
У Мінцифри зазначили, що в планах також - створити повноцінний продукт на платформі "Дія.Engine".
"Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та матиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Зробити процес подання заявки на обмеження доступу до гри максимально зручним. У планах - запустити послугу на порталі "Дія", щоб людина в кілька кліків могла обмежити собі доступ до гри", - додали у відомстві.
Також серед завдань "ПлейСіті" - викорінити казино з російським слідом з українського ринку. "ПлейСіті" у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом.
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