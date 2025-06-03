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Фінансовий результат українського бізнесу зменшився
16:23 02.06.2025 |
У січні-березні великі та середні підприємства отримали фінансовий результат +241,2 млрд грн. Це на 12,4 млрд грн. або на 4,9% менше, ніж було за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, майже 38% загального позитивного фінансового результату досягнуто за рахунок промисловості - 91,5 млрд грн, ще 30,2% - внесок фінансово-банківського сектору (72,9 млрд грн).
Водночас єдиним сектором, де баланс прибуток / збиток виявився від'ємним, стала охорона здоров'я - мінус 824,5 млн грн.
Зазначається, що загальний прибуток підприємств, які у першому кварталі досягли позитивного результату, склав +304,6 млрд грн (це на 4,7% менше, ніж торік).
Як і у в загальному фінансовому результаті, левова частка прибутку зароблена у:
- промисловості (124,4 млрд грн, 40,8%),
- фінансово-банківській діяльності (73,5 млрд грн, 24,1%),
- торгівлі та ремонті транспортних засобів (47,7 млрд грн, 15,7%).
За даними Гетманцева, загальний збиток підприємств, які у першому кварталі закінчили з негативним результатом - 63,4 млрд грн (або 96,1% від аналогічного показника за минулий рік). Більше половини - це збитки підприємств промисловості (32,9 млрд грн).
Частка збиткових підприємств в економіці за січень-березень 2025р. склала 26,8%, залишившись на минулорічному рівні.
Як зазначив голова комітету, найгірша ситуація зафіксована у сільському господарстві, де збитковими були 56,3% від усіх підприємств (торік цей показник дорівнював 38,2%).
У динаміці серйозне погіршення ситуації спостерігається у сфері охорони здоров'я - якщо у першому кварталі 2024 року збиток мали 29,8% підприємств, то нині він зріс до 49,7%.
Також складна ситуація спостерігається у секторі, який охоплює транспорт, складське господарство та поштово-кур'єрську діяльність - збитковими нині є 42,9% підприємств (торік - 38,6%).
Натомість суттєво поліпшилась ситуація в готельно-ресторанному господарстві, де рівень збитковості зменшився з минулорічних 64,1% до 29,7% за підсумками січня-березня 2025 року.
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