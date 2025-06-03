Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

 

Міністерство оборони у травні кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких - розробки вітчизняного виробництва, повідомила пресслужба відомства у понеділок.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін повідомив, що у переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.

"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони - це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", - цитують Чуркіна на сайті відомства.

Зазначається, що від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6184
  0,0923
 0,22
EUR
 1
 47,5032
  0,4292
 0,91

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1607  0,02 0,06 41,7737  0,04 0,09
EUR 46,8333  0,12 0,26 47,5852  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,10 0,24 41,6400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес