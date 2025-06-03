Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

Міністерство оборони у травні кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких - розробки вітчизняного виробництва, повідомила пресслужба відомства у понеділок.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін повідомив, що у переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.

"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони - це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", - цитують Чуркіна на сайті відомства.

Зазначається, що від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.