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Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки
Міністерство оборони у травні кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких - розробки вітчизняного виробництва, повідомила пресслужба відомства у понеділок.
Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін повідомив, що у переліку затверджених зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, транспортні засоби, гранатомети. Також до експлуатації допущено новітні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, стрілецьке озброєння й інженерне оснащення.
"Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони - це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження", - цитують Чуркіна на сайті відомства.
Зазначається, що від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено майже 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з управлінням по оптоволоконному каналу.
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