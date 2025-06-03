Україна та ЄС почали переговори про нові правила торгівлі на заміну «торговельному безвізу»

У понеділок, 2 червня, Європейський Союз та Україна розпочали перші формальні переговори щодо нових умов торгівлі, які прийдуть на зміну автономним торговельним заходам, що встановлювали пільговий режим торгівлі для українських експортерів.

Про це на брифінгу в Брюсселі 2 червня повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речник Єврокомісії розповів, що 2 червня відбудуться перші переговори щодо нових довгострокових умов для українських експортерів в ЄС.

"Я можу підтвердити, що перша офіційна зустріч для обговорення цих питань відбудеться сьогодні в другій половині дня тут, у Брюсселі", - заявив Олоф Гілл.

Він уточнив, що термін дії автономних торговельних заходів для України спливає 5 червня, "тобто цього четверга".

"Як ми вже говорили раніше, зараз ми робимо кроки, щоб запровадити перехідну угоду, свого роду міст, щоб мати час вивчити та узгодити з нашими українськими партнерами найкращий шлях до оновлення поглибленої та всеохопної угоди про вільну торгівлю, яка стане основою для наших торговельних відносин у майбутньому", - пояснив речник Єврокомісії.

"Ми очікуємо, що найближчими днями ми матимемо більшу ясність щодо цього", - додав він.

Раніше у Єврокомісії розповіли "ЄвроПравді", що 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною набудуть чинності перехідні заходи, які повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС, з деякими преференціями.

Перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи подальшої лібералізації торгівлі.

Ще наприкінці квітня "ЄвроПравда" писала, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію: де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.