Міноборони замовило «мавіків» на 500 мільйонів після заяви Зеленського про відмову Китаю їх постачати

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони за тиждень із 21 по 29 травня уклало низку угод на постачання дронів DJI Мavic у стандартній комплектації без додаткових батарей на загальну суму 478,69 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зокрема, замовили майже 1 тисячу денних дронів Мavic 3Е за ціною 122-132 тис. грн за комплект. Ще більше замовлено нічних мавіків Мavic 3T (Thermal) - 1400 штук. Назви постачальників і строки постачання приховані з міркувань безпеки.

Видання зазначає, що абсолютну більшість цих контрактів було укладено і оприлюднено після того як Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський 27 травня повідомив журналістам, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На російській території є виробничі лінії, де працюють китайські представники", - сказав Зеленський у розмові з журналістами минулого вівторка.

У цей же період інші замовники в Україні також замовляли мавіки за подібними до АОЗ цінами:

* "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" - Mavic 3E по 123 099 за комплект;

* Держспецзв'язку - Mavic 3E Enterprise по 122 022 грн;

* Рівненська міськрада - Mavic 3T Enterprise по 237 300 грн;

* Військова частина а4682 - Mavic 3T по 238 500.

Загалом ціни на мавіки в Україні почали зростати цього року, і у квітні вже сягали понад 200 тисяч гривень, хоча торік мавік 3Т коштував близько 150 тис. грн. За даними джерела "Наших грошей", це було пов'язано з штучним дефіцитом від китайського виробника. Той поступово зменшував виробництво мавіків 3 покоління, примушуючи покупців переходити на більш дорогу модель Matrice 4Т.