Власники елітних автівок сплатили майже 90 мільйонів транспортного податку

Упродовж січня-квітня 2025 року власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (78 млн грн).

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зазначається, що найбільші суми надійшли від автовласників Києва - 26,5 млн грн, Дніпропетровщини - 8 млн грн, Одещини - 7,6 млн грн та Львівщини - 6 млн грн.

Податківці нагадують, що транспортний податок сплачують власники легкових автівок, які випущені не більше, ніж 5 років тому. Водночас середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто понад 3 млн грн.

Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки. Цього року до нього потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Як повідомлялося, власники нерухомості в Україні за перші чотири місяці 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 17,8% більше, ніж торік.