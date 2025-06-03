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АНАЛІТИКА

Moody's підтвердило рейтинг України на одному з найнижчих рівнів

08:32 02.06.2025 |

Економіка

 


Рейтингове агентство Moody's 30 травня повідомило, що підтверджує довгострокові рейтинги емітента уряду України в іноземній та національній валюті на рівні Ca та зберегло стабільний прогноз.

Ca - це один з найнижчих кредитних рейтингів у шкалі Moody's, він означає дуже високий ризик дефолту.

В обґрунтуванні на сайті Moody's вказано, що війна з Росією продовжує створювати довготривалі виклики для економіки та державних фінансів і навіть після реструктуризації єврооблігацій у 2024 році борговий тягар залишається високим і зростає.

Агентство прогнозує, що темпи економічного зростання України у 2025 році сповільняться до 2,5% (проти 2,9% у 2024-му), дефіцит державного бюджету збільшиться до 19% (проти 17% у 2024-му), а державний борг до кінця року перевищить 110% (з 90% у 2024 році).

Значним залишається тиск на ліквідність (наявність коштів для поточних потреб), оскільки потреби в імпорті значно перевищують експортні можливості. Дефіцит фінансування в основному покриватиметься коштом зовнішньої допомоги.

Навіть якщо Україні вдасться досягнути якоїсь угоди з Росією про припинення вогню, суттєве економічне відновлення малоймовірне без надання надійних гарантій безпеки, вважає Moody's.

Рейтинг України може бути знижено ще нижче поточного рівня Ca у випадку, якщо війна посилить проблеми з ліквідністю і збільшить тиск на економіку. Також можливе зниження, якщо Україна перестане виконувати умови програми МВФ або в країні прийдуть до влади проросійські політичні сили.

Теоретично рейтинг може піднятися, якщо війна закінчиться й економіка відновиться, але "ми бачимо низьку ймовірність такого сценарію найближчим часом", йдеться в прогнозі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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