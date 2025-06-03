Умова кадрового перезавантаження митниці в програмі МВФ відкладена на пів року

Структурний маяк програми EFF співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо призначення нового постійного голови Державної митної служби (ДМС) до кінця червня цього року не буде виконаний із об'єктивних причин, досягнута домовленість про його перенесення, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"В тих умовах, в яких ми планували реформу митниці, ми зараз не перебуваємо. В тому числі підтримки цієї реформи з боку наших ключових партнерів. Тому ми можемо також привести аргументи, чому ця реформа поки що далі не запустилася", - сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

За даними двох джерел агентства "Інтерфакс-Україна", наближених до нещодавніх переговорів щодо 8-го перегляду програми EFF з місією МВФ, структурний мак перенесений на півроку - до кінця цього року.

Марченко вважає недостатнім тільки кадрове перезавантаження митниці без зміни культури та філософії роботи. За його словами, Мінфін у цій роботі відштовхуватиметься від затвердженого в кінці 2023 року Національної стратегії доходів.

"В нас є розуміння та комунікація досить ефективна з МВФ, який настійливо наполягає, щоб ми пішли простим шляхом. Ми їм пропонуємо йти складним шляхом. Поки що ми знаходимося десь посередині", - додав міністр.

Він висловив надію, що Україна зможе знайти підтримку для реформ митниці з боку європейських партнерів, що дозволить рухатися далі.

"В умовах потреби постійного надходження доходів до бюджету це має бути якісно прорахована модель", - підсумував він щодо реформ митниці.

За словами одного з джерел, найближчим часом уряд має затвердити план-графік реформування митниці, в якому серед іншого буде запланований аудит поточного персоналу служби та зміни в її цировізації.

Під час 7-го перегляду програми EFF, Україна зазначила, що швидко рухається до запровадження нещодавно прийнятого Митного кодексу з ключовими реформами, спрямованими на спрощення процедур, створення засад для звільнення на підставі перевірки на доброчесність та періодичної переатестації, атестації працівників центрального апарату та усіх працівників, створення дисциплінарного комітету, уможливлення найму на роботу на контрактній основі, заборону повторного прийняття на роботу персоналу, звільненого за порушення етики, а також узгодження національного митного законодавства з правилами ЄС до 2027 року.

"Додаткові реформи включають надання митним органам статусу правоохоронних органів та централізацію митних інформаційних технологій та інфраструктури до середини 2026 року. Ми забезпечимо, щоб Мінфін продовжував здійснювати ефективне керівництво та нагляд за реформами в митній сфері, а також щоб Мінфін затверджував будь-які пропозиції перед поданням на розгляд КМУ", - зазначала українська сторона.

Структурний маяк оновленої програми передбачав, що до кінця червня 2025 року і відповідно до посиленої процедури відбору, передбаченої Митним кодексом, буде призначений новий постійний голова митної служби. Мінфін при цьому здійснюватиме нагляд за відбором, оцінкою ефективності діяльності на основі ключових показників ефективності та настановами щодо політики керівника ДМС, забезпечуючи прозорість та підзвітність, за одночасного збереження операційної незалежності ДМС.

Цього тижня аналітичні центри, що спеціалізуються на податковій та економічній політиці, звернулися до уряду із закликом сформувати Комісію для обрання керівника митниці у травні та сприяти якнайшвидшому проведенню конкурсу, забезпечити у 2025 році перезавантаження Державної митної служби. Вони нагадали, що відповідний закон №3977-IX набув чинності 31 жовтня минулого року та передбачав створення урядом комісії з переважним голосом міжнародних експертів до кінця 2024 року.