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АНАЛІТИКА

Українська рада зброярів та британська ADS Group підписали меморандум про співпрацю

08:39 02.06.2025 |

Економіка

 

Українська рада зброярів підписала меморандум про стратегічну співпрацю з ADS Group - провідною галузевою асоціацією Великої Британії, яка представляє інтереси понад 1500 компаній у сфері аерокосмічної, оборонної, безпекової та космічної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба українського об'єднання, передає Укрінформ.

Зазначається, що документ закладає основу для довгострокового партнерства між оборонними індустріями України та Великої Британії і відкриває нові можливості для українських виробників озброєння.

Співпраця передбачає обмін інформацією про індустріальні можливості, інноваційні рішення та попит на конкретні види продукції, формати B2B та B2G взаємодії, створення платформи для спільних виробництв, досліджень і трансферу технологій. Також планується спільна робота над зниженням регуляторних бар'єрів для входження української продукції на ринки НАТО та ЄС.

"В Україні вже працюють кілька десятків оборонних компаній світу. Ми маємо багато реалізованих успішних кейсів у різних форматах співпраці. І ми готові розширювати горизонти, досягаючи все вищих результатів. Тож запрошуємо європейський оборонний бізнес іти цим шляхом разом з нами", - підкреслив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

У Раді зброярів зауважили, що для українського оборонно-промислового комплексу це партнерство відкриває точку входу на глобальний ринок, забезпечує підтримку в масштабуванні виробництва, адвокацію на міжнародному рівні та можливість досягти нового рівня індустріальної присутності.
Ключові теги: Британія
 

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