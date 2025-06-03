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Податкова служба у травні перевиконала план надходжень на ₴5,2 мільярда
08:40 02.06.2025 |
Державна податкова служба у травні перевиконала план надходжень на 5,2 мільярда гривень, а за п'ять місяців цього року - на понад 51,6 мільярда гривень.
Про це повідомив у Телеграмі голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає Укрінформ.
"Загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн. (+21,9% до травня 2024 року)", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, ПДФО становив 30,3 млрд грн (+10,7% до плану), податок на прибуток підприємств - 45,4 млрд грн (+5,2%), акциз з вироблених та ввезених товарів - 15,3 млрд грн (+3,3%).
Крім того, продовжується стабільне відшкодування ПДВ. У травні відшкодовано 15,5 млрд грн. За січень-травень сума становить 70,9 млрд грн (+23,8% до показника 2024 року).
Загалом за січень-травень 2025 року надходження становили 520,3 млрд грн, перевиконання плану становить 51,6 млрд грн (+11% до плану), що на 18,1% більше від показника аналогічного періоду 2024 року.
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